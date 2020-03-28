В Бурятии нет новых заболевших коронавирусом

По официальным данным пока число зараженных по-прежнему составляет 8 человек



В Республике Бурятия на 28.03.2020 всего зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.



В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 ч. 28 марта находится 57 чел., из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией. Больных в тяжелом состоянии нет.



Всего за весь период зарегистрировано 92 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции из которых 5 граждан КНР и 87 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 37 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



На 28.03.2020 под медицинским наблюдением находится 1176 чел. Из них 10 чел. (8 – граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 138 листков нетрудоспособности. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1683 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. На сегодняшний день проведены исследования от 1509 человек (2427 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



Фото:

В Республике Бурятия на 28.03.2020 всего зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных в ФБУН «Вектор» случаев заражения COVID-2019.В стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на 8:00 ч. 28 марта находится 57 чел., из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией. Больных в тяжелом состоянии нет.Всего за весь период зарегистрировано 92 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции из которых 5 граждан КНР и 87 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 37 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.На 28.03.2020 под медицинским наблюдением находится 1176 чел. Из них 10 чел. (8 – граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 138 листков нетрудоспособности. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1683 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. На сегодняшний день проведены исследования от 1509 человек (2427 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.Фото: pixabay.com