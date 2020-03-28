В Бурятии волонтеры предлагают свою помощь пожилым людям

В период карантина активисты занимаются доставкой продуктов и лекарств на дом



В республике Бурятия организован волонтерский штаб помощи маломобильным гражданам и пожилым людям на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии. В него вошли волонтеры-медики, республиканский ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», российский союз молодежи, молодежная палата г.Улан-Удэ, ассоциация юристов России, религиозные объединения и другие общественные организации, а также представители профильных ведомств. Кроме этого к работе штаба подключились активисты ОНФ и неравнодушные граждане

Помимо помощи в решении бытовых вопросов – доставка продуктов, лекарств в т.ч. льготных лекарственных препаратов, гражданам может быть оказана юридическая и консультационная помощь.



Граждане могут направить заявку на тел федеральной горячей линии: 8 (800)-200-34-11 или зарегистрировать обращение в приложении "ОНФ.Помощь".

«Наши волонтеры проходят обучение и инструктаж, в том числе по технике безопасности, получают средства защиты. Все контакты с заявителями мы минимизируем – в квартиру не заходим, все передаем на площадке, - отметила региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Анастасия Алексеева. - Чтобы избежать возможных случаев мошенничества, граждане могут попросить у волонтера удостоверение. Заявки мы стараемся оперативно отрабатывать, сейчас их становится больше, но мы постараемся помочь всем».



Волонтерский штаб начал свою работу 23 марта, за эти дни поступило 34 заявки, все 34 отработаны. Так 27 марта волонтеры развозили льготные лекарства для жителей, прикрепленных к поликлинике №2.



«Для населения страдающего хроническими заболеваниями и тем, кому старше 65 лет, с учетом выданных рекомендаций по ограничению их нахождения в общественных местах и передвижению в общественном транспорте, особенно важна помощь волонтеров, чтобы получить жизненно необходимые лекарственные препараты на дому, - считает член регионального штаба ОНФ Бурятии Виктория Колмакова. - Эта акция взаимопомощи, снижает угрозу для здоровья старшего поколения и мобилизирует молодежь с активной жизненной позицией. Для первичного звена это очень большая поддержка, в существующей нагрузке на медиков как по наблюдению за лицами, прибывшими из-за рубежа и находящимися на изоляции, так и с работе с контактными в очагах. Помочь пенсионерам способен каждый неравнодушный».



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В республике Бурятия организован волонтерский штаб помощи маломобильным гражданам и пожилым людям на базе регионального отделения Общероссийского народного фронта в Бурятии. В него вошли волонтеры-медики, республиканский ресурсный центр добровольчества «ДоброДом», российский союз молодежи, молодежная палата г.Улан-Удэ, ассоциация юристов России, религиозные объединения и другие общественные организации, а также представители профильных ведомств. Кроме этого к работе штаба подключились активисты ОНФ и неравнодушные гражданеПомимо помощи в решении бытовых вопросов – доставка продуктов, лекарств в т.ч. льготных лекарственных препаратов, гражданам может быть оказана юридическая и консультационная помощь.Граждане могут направить заявку на тел федеральной горячей линии: 8 (800)-200-34-11 или зарегистрировать обращение в приложении "ОНФ.Помощь".«Наши волонтеры проходят обучение и инструктаж, в том числе по технике безопасности, получают средства защиты. Все контакты с заявителями мы минимизируем – в квартиру не заходим, все передаем на площадке, - отметила региональный координатор общественного движения «Волонтеры-медики» Анастасия Алексеева. - Чтобы избежать возможных случаев мошенничества, граждане могут попросить у волонтера удостоверение. Заявки мы стараемся оперативно отрабатывать, сейчас их становится больше, но мы постараемся помочь всем».Волонтерский штаб начал свою работу 23 марта, за эти дни поступило 34 заявки, все 34 отработаны. Так 27 марта волонтеры развозили льготные лекарства для жителей, прикрепленных к поликлинике №2.«Для населения страдающего хроническими заболеваниями и тем, кому старше 65 лет, с учетом выданных рекомендаций по ограничению их нахождения в общественных местах и передвижению в общественном транспорте, особенно важна помощь волонтеров, чтобы получить жизненно необходимые лекарственные препараты на дому, - считает член регионального штаба ОНФ Бурятии Виктория Колмакова. - Эта акция взаимопомощи, снижает угрозу для здоровья старшего поколения и мобилизирует молодежь с активной жизненной позицией. Для первичного звена это очень большая поддержка, в существующей нагрузке на медиков как по наблюдению за лицами, прибывшими из-за рубежа и находящимися на изоляции, так и с работе с контактными в очагах. Помочь пенсионерам способен каждый неравнодушный».Фото: pixabay.com