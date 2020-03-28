Однако до 10 апреля горсовет будет работать в дистанционном режиме



У депутатов и аппарата Улан-Удэнского горсовета отрицательные анализы на коронавирус. Напомним, на днях стало известно, о том, что COVID-19 выявлен у предпринимателя и члена Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредний.



Тем не менее, в связи с выявленными случаями заражения коронавирусной инфекцией и для предотвращения ее распространения аппарат Улан-Удэнского горсовета с 27 марта и до 10 апреля будет работать в дистанционном режиме. Прием граждан временно прекращён, обращения принимаются путем почтовой корреспонденции, по электронной почте и через интернет - приемную официального сайта ОМСУ.



Депутатам горсовета также рекомендовано временно не проводить приём граждан и общаться с избирателями письменно. Заседания комитетов УУГСД 8, рабочих групп временно проводиться не будут.



