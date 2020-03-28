В полиции Бурятии временно освободили от службы одиноких матерей

Также освобождаются от службы на неделю полицейские старше 60 лет и лица, перенесшие сердечно-сосудистые и хронические заболевания



МВД по Бурятии установила нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 для сотрудников полиции. Согласно приказу министра МВД по РФ Владимира Колокольцева №206 в связи с эпидемией коронавируса в "первоочередном порядке нерабочие дни устанавливаются беременным женщинам, матерям-одиночкам, одному из родителей, (если оба родителя являются сотрудниками полиции), воспитывающие детей в возрасте до 14 лет".



Также освобождаются от службы на неделю полицейские старше 60 лет, лица, перенесшие сердечно-сосудистые и хронические заболевания. Как отмечается в приказе, полиции Бурятии предписано "предусмотреть нахождение на службе оптимального количества личного состава, необходимого для выполнения оперативно-служебных задач, учитывая недопустимость снижения уровня защиты прав и свобод граждан от преступных и иных противоправных посягательств".



Как сообщил неназванный сотрудник полиции, "МВД по Бурятии переходит на усиленный вариант несения службы с упором на борьбу с уличной преступностью и нарушениям режима карантина".





