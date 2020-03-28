В Бурятии пенсии за апрель через банки по 12-е число выплатят досрочно

Уже 30 марта деньги будут зачислены на банковские карты пенсионеров, это касается и выплат к 75-летию Победы



Отделение ПФР по Бурятии произведет досрочную выплату за апрель получателям пенсий через банки по 12-е число, сообщили в пресс-службе отделения.



Денежные средства 30 марта будут зачислены на банковские карты пенсионеров, в том числе выплаты ветеранам Великой Отечественной войны по случаю 75-летия Победы в следующих кредитных учреждениях:



- за 6 апреля в Сбербанке № 8601;

- за 9 апреля в Россельхозбанке;

- за 9 апреля в ПочтаБанке;

- за 11 апреля в Росбанке;

- за 11 апреля в Азиатско-Тихоокеанском банке.



Досрочная выплата пенсий через кредитные учреждения производится в связи с указом президента РФ «о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля».



Пенсионерам, получающим выплаты через кредитные учреждения 14-го и 23-го числа ежемесячно, пенсии и пособия выплатят по графику: 14 апреля и 23 апреля.



Как сообщили в отделе организации выплаты пенсий ОПФР по Бурятии, выплата пенсий за апрель через отделения связи «Почты России» будет произведена по утвержденному графику. Изменений в датах доставки выплат в связи с объявленными выходными днями на «Почте России» не предусматривается.



Доставка пенсий и пособий через отделения связи «Почты России» за апрель 2020 года начнется с 3-го по 21-е число в доставочные дни. Вместе с пенсией за апрель ветераны Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, получат ежегодные и единовременные выплаты ко Дню Победы.



В связи с объявленной нерабочей неделей финансирование выплаты пенсий Отделением ПФР по Бурятии произведено досрочно: 27 марта «Почте России» перечислены денежные средства, требующиеся на выплату пенсий и пособий по 8-е число.



В ПФР напоминают, что с 30 марта клиентские службы республиканского отделения ПФР перейдут на обслуживание граждан только по предварительной записи. Меры принимаются в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции. Записаться на прием или получить консультацию клиенты могут по телефону«горячей линии» Отделения ПФР Республике Бурятия:

8 (3012) 29-14-14. Запись на прием производится ежедневно, с 8:30 до 17:30.



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