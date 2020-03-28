Алексей Цыденов подписал указ о мерах борьбы с коронавирусом на территории Бурятии

Всего в документе прописано 78 пунктов по профилактике и недопущению распространения Covid-19





период с 29 марта по 14 апреля 2020 года.

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для усиления мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Бурятии Алексей Цыденов подписал указ «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (2019-nCoV)».Всего в документе прописано 78 пунктов, касающихся мер профилактики и недопущения распространения. Так, гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Бурятии необходимо воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и в эпидемиологически неблагополучные по коронавирусной инфекции субъекты страны, а также воздержаться от посещения любых массовых мероприятий, посещения мест массового скопления людей. Гражданам в возрасте от 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции вПожилые и маломобильные граждане могут подать заявку на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости по телефону:В случае если граждане выезжают за пределы Российской Федерации по возвращении необходимо сообщить информацию о месте, датах пребывания в иностранных государствах, контактную информацию на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Бурятия по номеру телефонаи обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест). При появлении признаков ОРВИ (кашель, повышение температуры тела, одышка) необходимо незамедлительно вызвать врача на дом по единому номеру «скорой помощи» 103. Лица, проживающие совместно с подлежащими карантину, также должны соблюдать режим самоизоляции.До особого распоряжения приостановлены досуговые, развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, выставочные, спортивные, просветительские, рекламные и иные подобные мероприятия с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, в том числе ночных клубов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений.В период с 29 марта по 5 апреля приостановлена работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров. Разрешена работа в условиях доставки и на вынос без входа в помещение. Приостановлена работа предприятий обрабатывающей промышленности, объектов розничной торговли, торговых центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости. Приостановлена работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.Детским садам в период с 30 марта по 5 апреля приостановить работу групп, обеспечить работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников при наличии разрешения родителей.Общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования рекомендовано организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.Предприятиям, работа которых не будет приостановлена в связи со служебной необходимостью рекомендовано перевести все собрания и совещания в режим видеоконференцсвязи, проводить дезинфекцию контактных поверхностей каждые два часа в течение всего рабочего дня, обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников.Согласно указу, министерство здравоохранения Республики Бурятия в кратчайшие сроки обеспечит неснижаемый запас противовирусных препаратов, рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции.Министерству промышленности и торговли Республики Бурятия и министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, главам муниципальных образований в Республике Бурятия, поручено обеспечить работу:- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, в том числе производителей продуктов питания и товаров первой необходимости; организаций которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товаром первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги, а также организаций торговли;- организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, медицинские изделия; теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха,- предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;- организаций нефтепродуктообеспечения (АЗС, АЗК, нефтебазы),- организаций, оказывающих ритуальные услуги.С 29 марта по 1 июня 2020 года будет приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах республиканского и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.Для тех же, кто уже проживает в таких организациях будет организован режим самоизоляции до окончания сроков проживания.Пограничному Управления ФСБ РФ по Республике Бурятия рекомендовано временно приостановить выдачу пропусков туристам на территорию Окинского района через пограничный контроль в п. Монды для восхождения на г. Мунко-Саридак.