В Улан-Удэ ГИБДД поменяла правила приема граждан

Попасть на прием можно будет только по предварительной записи



Госавтоинспекция информирует, что с учетом принятия на территории Республики Бурятия дополнительных мер по защите населения от коронавирусной инфекции COVID-19, в oтделе ГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ прием граждан будет осуществляться только в назначенное время по предварительной записи по телефонам:



8 (3012) 44-26-84 - выдача разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства, выдача свидетельств о соответствии транспортного средства с внесенными в его конструкцию изменениями требованиям безопасности, выдача свидетельств по допуску транспортных средств к перевозке опасных грузов.

8 (3012) 44-91-50 - выдача водительских удостоверений после истечения срока лишения, информация по административным штрафам.



Адрес ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ:

670002, г. Улан-Удэ, ул. Октябрьская, д.1. Тел. 8(3012) 44-91-50; 8 (3012) 44-26-84



Прием граждан: вторник, четверг - с 14.00 до 17.00 час.



При посещении мест оказания государственных услуг убедительная просьба использовать медицинские маски.





