Вадим Бредний опроверг слухи и попросил прощения

Предприниматель попросил горожан быть более сдержанными и терпимыми



Вадим Бредний, которому поставили диагноз коронавирус одним из первых в республике, рассказал о своем самочувствии. Известный предприниматель опроверг слухи о поездке заграницу и попросил прощения у тех, кого мог заразить.

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- По ситуации вокруг моей болезни. Докладываю: 10 и 11 марта я был с супругой в Москве. Никаких ограничений в столице не было и всё работало. Были переговоры с банком по кредитам. А также посещение новейшего торгового центра. Прилетели домой 12 марта. В выходные 14 марта я накатался на Байкале на снегоходе: где вспотел, где продуло на скорости. Но я значения тогда этому не придал. 17 марта я почувствовал простуду. Сразу начал принимать таблетки разные, террафлю и отвары, - написал в соцсетях Вадим Бредний.



По словам предпринимателя, температура была небольшая: "Я рассчитывал вылечиться от простуды дома. Но 3 дня прошло, болезнь усилилась. И вот утром, 21 марта, температура взлетела до 38,5, и я был госпитализирован в военный госпиталь. Там мне сделали рентген и поставили диагноз-пневмония. Сразу было назначено лечение сильными антибиотиками и противовирусными препаратами".



- 23 марта я самостоятельно сдал анализы на коронавирус: результат - отрицательный, то бишь - короны нет. Вот этот анализ у меня один на руках и есть. И вот 23 марта у меня берут повторный анализ и переводят резко в «инфекционку». Со словами: «А Новосибирск сказал, что есть у Вас корона». Прошу: «Дайте мне на руки подтверждающую бумагу». Пока вот жду. И вот сейчас - мне продолжают лечение пневмонии набором лекарств, - рассказал о лечении улан-удэнец.

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Вадим Бредний отметил, что в этом месяце не покидал страну: "Хочу добавить, что в марте мы больше никуда, кроме Москвы не выезжали: ни в Италию, ни в Куршавель...."

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Также он обратился с просьбой к горожанам.



- Большая просьба - всем быть более сдержанными и терпимыми! Простите люди, кто, возможно, пострадал как-то здоровьем! Мы вместе сможем пройти это тяжёлое испытание! Всем беречь себя и своих близких! - сказал Вадим Бредний.



Фото: соцсети



