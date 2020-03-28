28.03.2020
Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии

Алексей Цыденов обратился к жителям Бурятии

Глава республики просит не общаться с соседями и не выходить на улицу


Алексей Цыденов сообщил о новых ограничениях в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Полное обращение главы республики смотрите в видео.



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