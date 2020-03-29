В Улан-Удэ открылась еще одна лаборатория исследований на коронавирус

В ней могут пройти исследования прибывшие из неблагополучных по COVID-19 стран и все желающие



В Улан-Удэ ПЦР-диагностику короновирусной инфекции начала микробиологическая лаборатория противотуберкулезного диспансера. Эта диагностика проводится для лиц, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран и не имеющих симптомов ОРЗ. А также - для желающих обследоваться, сообщили в минздраве Бурятии.



Биоматериал они сдают в городских больницах по месту жительства. Медицинская организация сама доставляет биоматериал в лабораторию противотуберкулезного диспансера. Прием биоматериала ведется ежедневно с 8:30 до 17:00 без выходных и праздничных дней.



В диспансере организована работа бригад, в которые вошли сотрудники всех семи ПЦР-лабораторий медицинских организаций города. Члены бригад прошли инструктаж, от всех получено согласие на работу по короновирусу, определен график работы каждой бригады в две смены. При увеличении объема востребованной диагностики бригады будут работать круглосуточно.

Возможности лаборатории: 300 анализов в день, около 2 тыс – в неделю, более 8 тыс. – в месяц. При необходимости объем может быть удвоен.



«Все без исключения специалисты семи ПЦР-лабораторий Улан-Удэ заявили о желании работать, выражая свою гражданскую позицию. Они не только взяли на себя дополнительную нагрузку. Есть риск заражения, несмотря на имеющиеся средства индивидуальной защиты. Ситуация такова, что никто ничего не гарантирует», - отмечает Дарья Мункоева, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике Минздрава РБ, кандидат медицинских наук.



Что же касается людей, у которых есть респираторные проявления или контакты с теми, у кого была обнаружена вирусная инфекция, они будут продолжать обследоваться в лаборатории Роспотребнадзора на базе Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. На 28 марта в ней проведены исследования от 1509 человек (2427 исследований). В том числе - от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран; лиц, находящихся под медицинским наблюдением; больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве.



Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) — один из самых новых и точных способов диагностики. За его разработку ученый Кэри Муллис получил в 1993 году Нобелевскую премию. Сегодня этот метод хотя и считается экспериментальным, но уже широко и успешно применяется в медицине. Высокотехнологичные лабораторные методы диагностики дают возможность выявить множество заболеваний на самых ранних стадиях.



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