29.03.2020
В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

Завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в п. Ильинка

В Бурятии закрыта еще одна ледовая переправа. В Прибайкальском районе на реке Селенга завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в п. Ильинка. Лёд уже подтаял, в связи с чем нарушено сопряжение переправы с берегами, дорожная колея заполнена водой, структура льда изменилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.

Напомним, что на данный момент в республике закрыто 5 ледовых переправ, находившихся в г. Улан-Удэ, а также в Селенгинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах.

В настоящее время в Бурятии действующими остаются еще 7 ледовых переправ, шесть из них в Баргузинском районе, закрытие которых планируется до конца апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля, добавили в ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии
погода переправы
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