В Прибайкальском районе Бурятии закрыта ледовая переправа

Завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в п. Ильинка



В Бурятии закрыта еще одна ледовая переправа. В Прибайкальском районе на реке Селенга завершена эксплуатация ледовой дороги «Лесовозная» в п. Ильинка. Лёд уже подтаял, в связи с чем нарушено сопряжение переправы с берегами, дорожная колея заполнена водой, структура льда изменилась, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Подъездные пути, ведущие к переправе, перекрыты, выставлены запрещающие знаки с обеих сторон реки – движение для всех видов транспорта здесь запрещено.



Напомним, что на данный момент в республике закрыто 5 ледовых переправ, находившихся в г. Улан-Удэ, а также в Селенгинском, Кяхтинском и Прибайкальском районах.



В настоящее время в Бурятии действующими остаются еще 7 ледовых переправ, шесть из них в Баргузинском районе, закрытие которых планируется до конца апреля. Самую северную ледовую переправу в Муйском районе планируют закрыть в начале апреля, добавили в ведомстве.



Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии

