Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - фары

Будьте внимательны и соблюдайте ПДД!

Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Весной и летом горожане ездят по темноте больше, чем зимой (сверхранние выезды на рыбалку, сверхпоздние возвращения с дач и т.д.). А статистика безжалостна: риск попасть в аварию ночью примерно в два раза выше, чем днем.Если автомобиль не имеет автоматической регулировки фар или "умной" подвески, следящей за положением кузова над дорогой, перед ночной поездкой отрегулируйте свет, особенно это касается праворульных авто. Если есть регулятор фар, то при загруженном автомобиле выставляйте "3". Не слепите водителей попутных автомобилей через зеркала. Выключайте дальний свет, когда следуете за попутной машиной. Не устанавливайте нештатный ксенон, тем самым, вы ослепляете водителей встречного транспорта и пешеходов. (За установку ксенона предусмотрено наказание от штрафа до лишения ВУ).Раз в месяц мойте его до хрустальной чистоты с обеих сторон. Масляные разводы и легкий налет грязи, невидимые днем, ночью преломляют свет встречных машин в слепящие "туманности" . Дело порой доходит до полной потери видимости.Включайте ближний свет еще до наступления ночи. Опасен для себя и других тот, кто едет по сумеркам на неосвещенной машине.Пусть вы и следующий навстречу коллега перешли на ближний свет. Все равно на узкой дороге короткого ослепления не избежать. Долю мгновения вы едете вслепую. Поэтому перед разъездом перенесите ногу с акселератора на тормоз. При внезапной опасности эта мера уменьшит время реакции на торможение.Если вам навстречу двигается одна фара, это может быть что угодно: мотоцикл, «одноглазый» автомобиль, трактор либо спецтехника. Заранее принимаем наихудший вариант: неадекватный автомобилист (пьяный, плохо себя чувствующий водитель). И одну-единственную фару надо считать его ПРАВОЙ фарой. Поэтому приготовимся свернуть на обочину.Нельзя по-иному назвать тех, кто оставляет дальний свет при разъезде со встречным. Разъезжаясь с хамом, смотрите чуть вбок, на обочину. Так избежите полного ослепления даже от дальнего света. Переключайте с дальнего на ближний не далее 150-200 метров, так как многие автолюбители при раннем переключении не контролируют проезжую часть дороги и обочину.Подъезжая к подъему, помните, что если сверху, на гребне холма, появится встречный автомобиль, он ослепит вас даже ближним светом (правильно отрегулированные фары светят чуть вниз). Будьте к этому готовы. А перед спусками учитывайте, что вы аналогичным образом слепите других водителей.Если ночью едете по незнакомой дороге, каждый поворот воспринимайте как опасный. Ночь сокращает угол зрения и точность восприятия. Вираж может оказаться круче, с худшим покрытием, с валяющимся на дороге посторонним предметом. Словом, скорость должна быть контролируемой!Остерегайтесь ночных грузовиков. Их истинные размеры не всегда совпадают с обозначенными габаритными огнями. Грузовик на пару метров может "удлинять" или даже "расширять" какой-нибудь торчащий наружу полуторатонный швеллер или бревно. А стоящие на обочине грузовики и тракторы без габаритных огней и светоотражателей это отдельная категория «убийц».Ночь - чуждая для нас среда. Особенно это касается зрения. В дальней поездке можно держать под языком тонкий ломтик лимона, чтобы повысить внимательность. Такой прием использовали летчики второй мировой войны при ночных бомбардировках.Каждое воскресенье мы будем публиковать разъяснения для вас, автомобилисты. Кто-то узнает новое, кто-то вспомнит правила. Хорошей дороги!