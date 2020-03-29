В Бурятии на подтверждение коронавируса отправлено еще пять проб

На подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск из Бурятии отправлены 5 проб. В Республике Бурятия на 29.03.2020 зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых форм нет, сообщили в правительстве Бурятии.
Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционная больницы на 8:00 часов 29 марта находится 60 чел., из них 8 больных новой коронавирусной инфекцией. За предыдущие сутки у 5 жителей Бурятии имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий в соответствии с установленным алгоритмом. Материал от больных направлен на тестирование в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН «Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, г. Новосибирск.
Всего за весь период зарегистрировано 97 больных с респираторными симптомами, которые прибыли из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции из которых 5 граждан КНР и 89 граждан Российской Федерации. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы 37 чел. выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.
На 29.03.2020 под медицинским наблюдением находится 1171 чел. Из них 5 чел. (3– граждан КНР, 2 – Японии) изолированы в обсерватор, развернутый на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка). За остальными гражданами осуществляется медицинское наблюдение на дому. Всего за весь период под медицинское наблюдение было взято 1683 человек, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции. Выдано 138 листков нетрудоспособности.
Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия. На 29.03.2020 проведены исследования от 1714 человек (2693 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ. Тест-системы для лабораторного исследования имеются в достаточном количестве, сообщили власти региона.
На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) за прошедшие сутки поступило 2514 звонка по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV). Дополнительно с 16.00 часов организовано 4 рабочих места для операторов по работе в круглосуточном режиме на многоканальном телефоне «горячей линии».
По вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112. По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40.
Напомним, Алексей Цыденов сообщил о новых ограничениях в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Полное обращение главы республики смотрите в видео по ссылке
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Фото: pixabay.com
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