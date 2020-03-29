Известный в Бурятии фотограф заразился коронавирусом

Известный в Бурятии фотограф Алексей Зубарев в своем Instagram сообщил о том, что у него лабораторно подтвержден диагноз COVID-2019.
"Пришли результаты мои из Новосибирска на коронавирус. Результаты положительные. У меня легкая форма коронавируса", - рассказал фотограф.
"За это время, пока я лежу в инфекционке, с 25 числа, я уже успел и понервничать, и отпустить, смириться со всей ситуацией, но не бездействовать. Потому что мы совместно с эпидемиологическим центром, Роспотребнадзором были на связи. Составили список контактов. Почти всех обзвонили, у многих взяли тесты на коронавирус, еще когда даже у меня не было подтверждено. На всякий случай. Потому что ребята подстраховываются. Результаты приходят отрицательные", - говорит Алексей Зубарев.
Однако фотограф не унывает:
"Как я говорил маме: "Мама, я у тебя буду первым". Хоть где-то я первый", - смеется Алексей.
Напомним
, 29 марта на подтверждение диагноза коронавирусной инфекции в Новосибирск из Бурятии отправлены 5 проб. В Республике Бурятия на 29.03.2020 зарегистрировано 8 лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-2019. Состояние пациентов удовлетворительное, тяжелых форм нет.
Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о новых ограничениях в целях борьбы с коронавирусной инфекцией. Полное обращение главы республики смотрите в видео по ссылке
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Фото: pixabay.com и с личной страницы А. Зубарева в Instagram
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