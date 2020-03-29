В Улан-Удэ не допускают к работе водителей маршруток без масок

Как сообщили сегодня в администрации Улан-Удэ, сотрудники профильных комитетов администрации Улан-Удэ ежедневно проводят проверки конечных и промежуточных остановок маршрутного транспорта на предмет соблюдения водителями требований по дезинфекции поручней, ручек, кресел, проветривании салонов, наличия защитных масок, соблюдения режима регулярного мытья рук с мылом или обработки кожными антисептиками. Водители без масок, перчаток, дезрастворов, кожных антисептиков не допускаются к работе.
"Фиксируются отдельные нарушения данных требований. Информация о таких случаях доводится до руководства маршрутов", - добавили в мэрии.
Напомним
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Фото: Аноним 03
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