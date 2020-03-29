В Иркутске ищут 30 пассажиров авиарейса из Новосибирска для проверки на коронавирус

В самолете летела женщина с подтвержденным диагнозом

Пассажиров рейса №5227 Новосибирск — Иркутск просят отозваться для проверки на коронавирусную инфекцию. Этим самолетом 17 марта прибыла 62-летняя женщина, у которой подтвердился COVID-19. Женщина летела из Объединенных Арабских Эмиратов транзитом через Новосибирск.

На данный момент установлены и направлены на тестирование 47 контактировавших с ней пассажиров того же рейса. Еще 30 медикам, полиции и Росгвардии предстоит найти. Их просят отозваться, чтобы исключить возможность дальнейшего распространения инфекции, сообщает региональный штаб Иркутской области.

Необходимо обратиться по телефону горячей линии 8 (3952) 399-999 и сообщить свое местонахождение. Все эти люди будут обследованы и направлены в режим самоизоляции.





Фото Пиксабай