Профилактика коронавируса: где в Улан-Удэ заказать доставку продуктов на дом

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Где в Улан-Удэ можно заказать доставку продуктов на дом



- АБСОЛЮТ ТОРГОВАЯ ГРУППА. Адрес: Терешковой, 50. 43 филиала. Телефон: +7 (3012) 717-000. Сайт: https://tgabsolut-shop.ru/ Ежедневно с 09:00 до 20:00. Минимальная сумма заказа для доставки - 600 руб. Стоимость доставки - 100 руб.





СПУТНИК ГАСТРОНОМ-ХОЛЛ. ИП Баданов А. М. Адрес: ул. Ербанова, 20. Телефон: 8‒800‒333‒13‒41. Единая справочная – пн-пт 9:00-18:00: +7 (3012) 307‒308, +7 (3012) 64‒60‒60, +7 (3012) 21‒13‒66+7, (3012) 21‒84‒77. Viber и whatsapp– 89834366696. Служба доставки продуктов на дом - пн-вс 9:00-21:00





ООО «РТС ТИТАН» ТК МЕГАТИТАН, Адрес: Ботаническая, 7а. 54 филиала. Телефон: +7 (3012) 297‒279, многоканальный - пн-пт 9:00-18:00 +7 (3012) 580‒558. Единый номер службы доставки - пн-вс 9:00-22:00 +7 (3012) 46‒19‒90, +7 (3012) 46‒25‒66 Сайт: https://megatitan.ru/catalog/ Ежедневно служба доставки: пн-вс 9:00-22:00.





МАГАЗИН ФЕРМЕРСКИХ ПРОДУКТОВ «ДОЛИНА». Адрес: Модогоева, 6. 1 этаж. 3 филиала. Телефон: +7‒983‒451‒49‒72. Единый номер - пн-вс 9:00-20:00 +7‒902‒533‒00‒50. Единый номер доставки - пн-вс 9:00-20:00. Сайт: https://dolina03rb.ru/ 89025330050. Ежедневно с 09:00 до 20:00.



БАРИСONLINE. Адрес: Суконная Фабрика тупик, 7. Телефон: +7 (3012) 433‒887. Сайт: https://baris-online.ru/ В будние дни: 8:30 - 17:00. Доставка работает с 10:00 до 21:00. В субботу - 9:00 - 12:00, доставка с 10:00 до 16:00. Воскресенье -выходной день.





ВСЕ СВОЕ С БАЙКАЛА. Адрес: Ринчино, 7а 102-й м-н. Телефон: +7 (3012) 45‒70‒02, +7‒983‒638‒10‒38, +7‒902‒563‒01‒51. Сайт: www.vsesvoesbaikala.com 08:30 до 16:00





МАГАЗИН ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ «ВИТАМИН». Адрес: 50-летия Октября проспект, 12/1. Телефон: 89243914340 +7‒924‒394‒94‒94. Единая справочная - пн-вс 9:00-22:00





ЗДОРОВАЯ СНЕДЬ. Адрес: 50-летия Октября проспект, 27. Телефон: +7 (3012) 61-07-61. Сайт: https://zs-shop.ru/ 09:00 до 20:00.





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