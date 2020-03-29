В Бурятии организуют прямые эфиры богослужений

В социальных сетях и возможно ТВ

Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий обратился к прихожанам пожилого возраста.



- Мы должны почитать старость, поскольку вы являетесь носителями мудрости и жизненного опыта, которого часто не хватает молодёжи и остальным взрослым. Наша забота сейчас заключается в том, чтобы призвать вас по возможности избежать посещения богослужения, поскольку вы входите в группу риска.



Также митрополит рассказал, что в ближайшее время планируется организовать прямые трансляции в социальных сетях воскресные богослужения



- Также ведём переговоры по прямой трансляции на местных телеканалах богослужения на Вербное воскресенье, - добавил митрополит.



Также глава митрополит отметил, что каждом храме есть дежурный священник, который может приехать домой.



В Буддийской Сангхе также рассказали о мерах во время карантина.



- Всем ламам и верующим надевать маски при посещении пацанов

Без маски не принимать людей ламам. Отменяются все большие молебны с посещением массового посещения, - сообщили в Сангхе.



В Буддийской Сангхе призвали прихожан во время карантина не посещать многолюдные места и места массового скопления, пользоваться дезинфицирующими средствами.



- Читайте мантры и молитвы - дома лучше. Сила молитв будет сильной, если мы все вместе будем молиться дома и направлять эту энергию всех молитв , чтобы остановить распространение вируса . Так будет правильно и безопасно.Будем молиться за здоровье и долголетие наших граждан преклонного возраста.

Будем молиться за здоровье и безопасность маленьких детей.

Будем молиться за выздоровление всех , кто заболел. Нам важна безопасность верующих . Здоровья вам верующие и береги себя, - отметили в Сангхе.