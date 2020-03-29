В Бурятии весенний призыв сдвигается из-за коронавируса

Военный комиссар Республики Бурятия подписал приказ «О мерах по выполнению в военном комиссариате Республики Бурятия мер обеспечения эпидемиологической безопасности». Согласно документу, заседания призывных комиссий начнутся не ранее 13 апреля 2020 года. Следовательно, призывникам, получившим повестку о необходимости прибыть в военный комиссариат по месту жительства до этого срока, необходимо явиться после улучшения эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией в республике, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
- Речь идет о переносе работы призывных комиссий в республике на более поздний срок, после снятия карантинных мероприятий. Причем никаких мер административного воздействия к получившим повестку явиться на призывную комиссию до 13 апреля применяться не будет, - подчеркнул военный комиссар по Республике Бурятия Александр Трубников.
В случае крайней необходимости и при наличии документов о праве граждан на предоставление отсрочки от призыва на военную службу заседания призывных комиссии проводиться будут, но без вызова граждан в военный комиссариат района.
При этом отправка команд со сборного пункта до мест дальнейшего прохождения службы запланирована не ранее 20 мая 2020 года.
Также в целях недопущения фактов заболеваний сотрудников военного комиссариата республики и военных комиссариатов районов новой коронавирусной инфекцией приказом предусмотрен ряд мер: использование средств индивидуальной защиты, ежедневное (не менее 3 раз в день) измерение температуры тела сотрудников, измерение температуры тела посетителей, запрет пребывания посетителей без средств индивидуальной защиты, ежедневная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств не менее 2 раз в течение рабочего времени, соблюдение режима проветривания помещений.
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Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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