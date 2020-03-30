В Улан-Удэ подрядчики сорвали сроки капремонта домов

Прокурорская проверка заставила их ускориться





Прокуратура Бурятии выявила нарушения при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, Фондом капитального ремонта РБ заключил договора на капремонт крыш четырех многоквартирных домов по ул. Ключевская и Трубачеева с двумя подрядными организациями.«На момент проверки подрядчиками ремонтные работы не завершены, сроки выполнения работ продлены в отсутствие законных оснований», констатировали в прокуратуре.Руководителей подрядных организаций привлекли к административной ответственности и оштрафовали. В ходе прокурорской проверки подрядчики резко активизировались и завершили капремонт крыш.Фото: «Номер один»