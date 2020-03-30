30.03.2020
В Улан-Удэ подрядчики сорвали сроки капремонта домов

В Улан-Удэ подрядчики сорвали сроки капремонта домов

Прокурорская проверка заставила их ускориться

Прокуратура Бурятии выявила нарушения при проведении капитального ремонта в многоквартирных домах в Октябрьском районе Улан-Удэ.

Как сообщили в надзорном ведомстве, Фондом капитального ремонта РБ заключил договора на капремонт крыш четырех многоквартирных домов по ул. Ключевская и Трубачеева с двумя подрядными организациями.

«На момент проверки подрядчиками ремонтные работы не завершены, сроки выполнения работ продлены в отсутствие законных оснований», констатировали в прокуратуре.

Руководителей подрядных организаций привлекли к административной ответственности и оштрафовали. В ходе прокурорской проверки подрядчики резко активизировались и завершили капремонт крыш.

Фото: «Номер один»
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