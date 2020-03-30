Прокуратура вскрыла печальное состояние районной больницы в Бурятии

Для устранения выявленных нарушений пришлось преодолеть сопротивление Минздрава





Прокуратура Бурятии провела проверку в Окинской центральной районной больнице и увидела печальную картину.

«В штате больницы отсутствуют врачи-специалисты узкого профиля: невролог, отоларинголог, эндокринолог, кардиолог. У больницы нет лицензии на проведение медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством. Местные жители вынуждены выезжать за пределы района для получения этих услуг. Отдельные медицинские кабинеты не оснащены автономными резервными источниками электропитания», рассказали в надзорном ведомстве.По итогам проверки прокурор подал иск к больнице и Минздраву Бурятии, требуя обязать их укомплектовать штат учреждения медицинским персоналом, получить лицензию и обеспечить больницу резервным электроснабжением.Суд требования прокурора удовлетворил. Верховный суд Бурятии оставил решение суда первой инстанции без изменения, а жалобу Минздрава – без удовлетворения.Фото: «Номер один»