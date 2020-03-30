В Бурятии бизнесмен, лечащийся от COVID-19, дарит 120 тыс масок

Глава «Титана» Вадим Бредний, одним из первых заразившийся коронвирусом, отдает средства защиты многодетным семьям и малоимущим



Предприниматель Вадим Бредний, проходящий лечение от новой коронавирусной инфекции в Республиканской инфекционной больнице, инициировал благотворительную акцию.



На собственные средства он закупил 120 тыс одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договоренность, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолетом из Москвы в Улан-Удэ.



До конца следующей недели маски поступят в министерство социальной защиты населения, которое приняло решение, что маски будут распределены по многодетным семьям и другим социально незащищенным категориям населения, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: «Номер один»



