В Бурятии подтверждены 13 случаев коронавирусной инфекции

Круг контактных лиц сейчас составляет 455 человек, у пяти есть подозрение на COVID-2019



В Бурятии на 30 марта зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в новосибирском центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019, сообщили в правительстве республики.



Проводятся противоэпидемические мероприятия: определение границ эпидочагов; определение круга контактных лиц; организация медицинского наблюдения за ними и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.



Круг контактных лиц сегодня составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, (Новосибирск).



Продолжаются дезинфекции в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 5 тыс кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня на 8:00 находится 60 человек. Всего за весь период зарегистрировано 97 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов на коронавирус.



Всего из неблагополучных стран с 16 марта в Бурятии прибыли 2349 человек. Из них под медицинским наблюдением находилось 1177 человек.



Сейчас под медицинским наблюдением на дому находится 893 человека. В том числе - 455 по первому положительному случаю коронавирусной инфекции. Выдано 142 листка нетрудоспособности. Из обсерватора, развернутого на базе социально-реабилитационного отделения (Верхняя Березовка), все иностранные граждане, прибывшие из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выписаны.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. На 30 марта проведены исследования от 1901 человека (2897 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой. На марта проведено всего 150 исследований (в т.ч. за последние сутки – 131 исследование), все результаты отрицательные.



Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» Минздрава РБ (телефон 8-3012-37-95-32) поступило 6313 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в т.ч. за прошедшие сутки – 867. Дополнительно организованы четыре рабочих места для операторов по работе в круглосуточном режиме на многоканальном телефоне «горячей линии».



Напоминаем, что по вопросам коронавирусной инфекции обращения также принимает диспетчерская служба 112.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 8 9021 69 35 40.



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