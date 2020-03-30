30.03.2020
В Бурятии пожилые люди и инвалиды могут заказать продукты и лекарства на дом

В Бурятии пожилые люди и инвалиды могут заказать продукты и лекарства на дом

Заявку можно оставить по следующим телефонам (список)

Власти Бурятии обнародовали список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям можно с 8.00 до 23.00 ежедневно (без выходных) оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.

Список телефонов:
 
Улан-Удэ 8-950-384-11-50

Баргузинский район 8-902-452-00-14

Баунтовский район 8-902-536-18-18

Бичурский район 8-902-452-00-17

Джидинский район 8-902-452-00-20

Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42

Закаменский район 8-902-452-00-30

Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26

Иволгинский район 8-902-532-20-33

Кижингинский район 8-902-452-00-39

Курумканский район 8-902-452-00-46

Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44

Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37

Мухоршибирский район 8-902-452-00-48

Окинский район 8-902-536-14-50

Прибайкальский район 8-902-452-00-51

Селенгинский район 8-902-452-00-59

Муйский район 8-902-531-10-01

Северобайкальский район 8-902-452-00-54

Тункинский район 8-902-452-00-62

Тарбагатайский район 8-902-45-200-65

Хоринский район 8-902-45-200-68

Фото: pixabay.com
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