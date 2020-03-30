В Бурятии пожилые люди и инвалиды могут заказать продукты и лекарства на дом

Заявку можно оставить по следующим телефонам (список)





Власти Бурятии обнародовали список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям можно с 8.00 до 23.00 ежедневно (без выходных) оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.





Список телефонов:



Улан-Удэ 8-950-384-11-50Баргузинский район 8-902-452-00-14Баунтовский район 8-902-536-18-18Бичурский район 8-902-452-00-17Джидинский район 8-902-452-00-20Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42Закаменский район 8-902-452-00-30Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26Иволгинский район 8-902-532-20-33Кижингинский район 8-902-452-00-39Курумканский район 8-902-452-00-46Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37Мухоршибирский район 8-902-452-00-48Окинский район 8-902-536-14-50Прибайкальский район 8-902-452-00-51Селенгинский район 8-902-452-00-59Муйский район 8-902-531-10-01Северобайкальский район 8-902-452-00-54Тункинский район 8-902-452-00-62Тарбагатайский район 8-902-45-200-65Хоринский район 8-902-45-200-68Фото: pixabay.com