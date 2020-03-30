В Бурятии пожилые люди и инвалиды могут заказать продукты и лекарства на дом

Власти Бурятии обнародовали список дежурных телефонов отделов социальной защиты населения, по которым пожилым и маломобильным жителям можно с 8.00 до 23.00 ежедневно (без выходных) оставить заявку на доставку продуктов и лекарств.
Список телефонов:
Улан-Удэ 8-950-384-11-50
Баргузинский район 8-902-452-00-14
Баунтовский район 8-902-536-18-18
Бичурский район 8-902-452-00-17
Джидинский район 8-902-452-00-20
Еравнинский район 8-902-452-00-25, 8-983-457-56-42
Закаменский район 8-902-452-00-30
Заиграевский район 8-951-624-80-27, 8-902-452-00-26
Иволгинский район 8-902-532-20-33
Кижингинский район 8-902-452-00-39
Курумканский район 8-902-452-00-46
Кяхтинский район 8-902-452-00-43, 8-902-452-00-44
Кабанский район 8-902-452-00-36, 8-902-452-00-37
Мухоршибирский район 8-902-452-00-48
Окинский район 8-902-536-14-50
Прибайкальский район 8-902-452-00-51
Селенгинский район 8-902-452-00-59
Муйский район 8-902-531-10-01
Северобайкальский район 8-902-452-00-54
Тункинский район 8-902-452-00-62
Тарбагатайский район 8-902-45-200-65
Хоринский район 8-902-45-200-68
Фото: pixabay.com
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