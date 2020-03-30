В Бурятии с «управляшки» взыскали 700 тыс рублей долгов по зарплате

Работники отсудили долги, а приставы помогли взыскать деньги со счета



В Тункинском районе Бурятии судебные приставы взыскали работникам управляющей компании «Олзо» задолженность по заработной плате. Коммунальное предприятие, отвечающее за жилищный фонд в районе, задолжало своим работникам более 715 тыс рублей, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Не получив заработанные деньги 38 работников компании обратились в мировой суд за восстановлением своих нарушенных трудовых прав. Суд требования истцов удовлетворил в полном объеме, направив исполнительные документы на исполнение к судебным приставам.



В Тункинском межрайонном отделе судебных приставов в отношении управляющей компании «Олзо» было возбуждено 38 исполнительных документов, в рамках которых судебные приставы обратили взыскание на денежные средства, находящиеся на банковских счетах должника.



За счет списания денежных средств судебные приставы с депозитного счета подразделения произвели перечисление денежных средств на счета взыскателей. Права работников восстановлены, исполнительные производства окончены фактическим исполнением.



Фото: «Номер один»

