Вадим Бредний: «Прохожу курс интенсивной терапии, тяжеловато, конечно»

Сегодня утром находящийся в инфекционной больнице предприниматель Вадим Бредний обратился к своим подписчикам в Инстаграм. Бизнесмен сообщил, что ему поставлен диагноз «коронавирусная пневмония».
- Сейчас я прохожу курс интенсивной терапии. Тяжеловато, конечно. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая, врагу не пожелаешь, - рассказал он.
Вадим Бредний также попросил всех жителей Бурятии оставаться дома.
- Прошу вас - будьте дома. На самоизоляции, на карантине, укрепляйте иммунитет. Принимайте имбирь, чеснок, облепиха, лимон... Это время используйте для собственного духовного и физического развития, для своей семьи. Уж лучше дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке, - сказал предприниматель.
Как уже сообщал «Номер один», проходящий лечение Вадим Бредний инициировал благотворительную акцию
. На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договоренность, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолетом из Москвы в Улан-Удэ.
Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев
заражения коронавирусной инфекцией.
Фото: Инстаграм Вадима Бредний
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