Вадим Бредний: «Прохожу курс интенсивной терапии, тяжеловато, конечно»

Бизнесмен попросил жителей Бурятии оставаться дома







Сегодня утром находящийся в инфекционной больнице предприниматель Вадим Бредний обратился к своим подписчикам в Инстаграм. Бизнесмен сообщил, что ему поставлен диагноз «коронавирусная пневмония».