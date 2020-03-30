30.03.2020
Вадим Бредний: «Прохожу курс интенсивной терапии, тяжеловато, конечно»

Вадим Бредний: «Прохожу курс интенсивной терапии, тяжеловато, конечно»

Бизнесмен попросил жителей Бурятии оставаться дома

Сегодня утром находящийся в инфекционной больнице предприниматель Вадим Бредний обратился к своим подписчикам в Инстаграм. Бизнесмен сообщил, что ему поставлен диагноз «коронавирусная пневмония».

- Сейчас я прохожу курс интенсивной терапии. Тяжеловато, конечно. Постоянно ставят капельницы-антибиотики, противирусные препараты, обезболивающее, таблетки, кислородная подпитка... В общем, болезнь суровая,  врагу не пожелаешь, - рассказал он.

Вадим Бредний также попросил всех жителей Бурятии оставаться дома.

- Прошу вас - будьте дома. На самоизоляции, на карантине, укрепляйте иммунитет. Принимайте имбирь, чеснок, облепиха, лимон... Это время используйте для собственного духовного и физического развития, для своей семьи. Уж лучше дома на диване, чем в инфекционке на больничной койке, - сказал предприниматель.

Как уже сообщал «Номер один», проходящий лечение Вадим Бредний инициировал благотворительную акцию. На собственные средства он закупил 120 тысяч одноразовых масок для тех, кто не успел их приобрести. Уже достигнута договоренность, что средства индивидуальной защиты будут отгружены и доставлены самолетом из Москвы в Улан-Удэ.

Напомним, по состоянию на утро 30 марта в Бурятии зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Фото: Инстаграм Вадима Бредний
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