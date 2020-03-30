В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации

Угрозы их жизни нет





Как сообщили сегодня в Минздраве, из 13 заболевших коронавирусной инфекцией жителей Бурятии четверо находятся в реанимации. Однако их жизни ничего не угрожает, никто из пациентов не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пока точно установлено, что распространение инфекции произошло из одного очага. Всего на данный момент обследованы 455 человек, контактировавших с носителями коронавируса.В Минздраве также сообщили, что в Республиканской больнице закрыто на карантин пульмонологическое отделение. Там выявили двух пациентов с коронавирусом. Остальные отделения больницы продолжают работу.С завтрашнего дня поток пациентов с пневмонией пойдет в госпиталь ветеранов войн. Его постояльцев, в свою очередь, переводят в Центр восточной медицины.Случаев заболевания коронавирусом среди самих медиков не выявлено.Лечение заболевших производится на основе рекомендаций Минздрава России, которые учитывают международный опыт, в том числе и Китая. Выздоровевших пациентов будут выписывать только после двойного анализа, подтверждающего отсутствие у них коронавирусной инфекции.Плановые обследования и госпитализация обычных больных на этой неделе отменены. Исключения составляют только экстренные случаи.Фото: «Номер один»