30.03.2020
В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации

В Бурятии четверо больных коронавирусом находятся в реанимации

Угрозы их жизни нет

Как сообщили сегодня в Минздраве, из 13 заболевших коронавирусной инфекцией жителей Бурятии четверо находятся в реанимации. Однако их жизни ничего не угрожает, никто из пациентов не подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Пока точно установлено, что распространение инфекции произошло из одного очага. Всего на данный момент обследованы 455 человек, контактировавших с носителями коронавируса.

В Минздраве также сообщили, что в Республиканской больнице закрыто на карантин пульмонологическое отделение. Там выявили двух пациентов с коронавирусом. Остальные отделения больницы продолжают работу.

С завтрашнего дня поток пациентов с пневмонией пойдет в госпиталь ветеранов войн. Его постояльцев, в свою очередь, переводят в Центр восточной медицины.

Случаев заболевания коронавирусом среди самих медиков не выявлено.

Лечение заболевших производится на основе рекомендаций Минздрава России, которые учитывают международный опыт, в том числе и Китая. Выздоровевших пациентов будут выписывать только после двойного анализа, подтверждающего отсутствие у них коронавирусной инфекции.

Плановые обследования и госпитализация обычных больных на этой неделе отменены. Исключения составляют только экстренные случаи.

Фото: «Номер один»
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