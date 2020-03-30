С лесозаготовителей стали взыскивать ущерб животному миру

Суды рассматривают семь исков Северобайкальской природоохранной прокуратуры на 3 млн рублей



Северобайкальский межрайонный природоохранный прокурор Алексей Барсуков с начала нынешнего года направил суд семь исков к коммерческим организациям о взыскании более 3 млн ущерба, причиненного животному миру.



Ущерб образовался в результате вырубки 590 тыс кубометров лесов на площади 2,7 тыс гектаров, сообщили в Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуре. Законом установлено, что даже правомерная заготовка древесины причиняет вред окружающей среде, поскольку в результате вырубки лесов сокращается естественная среда обитания зверей и птиц, которые вынуждены мигрировать на другие лесные территории, пояснили в надзорном органе.



В 2019 году прокуратурой предъявлено 10 исков этой категории на сумму 5,8 млн руб, которые рассмотрены и удовлетворены судом в полном объеме. Взысканные денежные средства подлежат зачислению в местный бюджет и должны обеспечить реализацию природоохранных мероприятий. В нынешнем году прокуратура продолжает работу в этом направлении. Некоторые лесопромышленные компании, не дожидаясь судебных тяжб с прокуратурой, начали в добровольном порядке возмещать вред животному миру.



Однако, учитывая значительность взыскиваемых сумм (от 400 тыс до 1,5 млн руб), отдельные лесозаготовители под надуманными предлогами отказываются от погашения вреда, надеясь минимизировать свои расходы и избежать имущественной ответственности. Именно эти обстоятельства требуют от прокурора продолжать добиваться возмещения вреда окружающей среде в судебном порядке.



Исковые заявления находятся на рассмотрении суда, отметили в прокуратуре.



Фото: baikalproc.ru



