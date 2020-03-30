30.03.2020
В Бурятии ветераны войны начали получать выплаты ко Дню Победы

В Бурятии ветераны войны начали получать выплаты ко Дню Победы

Выплаты начались 30 марта и доставляются одновременно вместе с пенсией за апрель

В Бурятии  выплаты ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат одновременно с пенсией за апрель, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.      

В соответствии с указами президента РФ инвалиды  и участники  Великой Отечественной войны получат сразу две выплаты ко Дню Победы: ежегодную денежную выплату в размере 10 000 руб  и единовременную выплату в размере 75 000 руб. Всего 85 тыс рублей  к пенсии  в республике  получат  187  человек.  

По 75 000 руб.  вместе с пенсией за апрель также  выплатят:

-  бывшим несовершеннолетним  узникам  концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.В Бурятии  их проживает  20 человек;
-  ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 13 человек;
-  вдовам  военнослужащих, погибших в период войны  с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией - 21 человек;
-  вдовам умерших  участников и инвалидов Великой Отечественной  войны - 1246 человек.

Труженикам тыла  вместе с пенсией к 75-летию Победы выплатят по 50 000  руб. Право на единовременную выплату получили  4 041 человек, имеющих удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».  

На выплаты ко Дню Победы из федерального бюджета  в Отделение ПФР по Бурятии поступило свыше 330 млн руб для 5 528 ветеранов Великой Отечественной войны.    

Указами   президента РФ также предусмотрен порядок  наследования выплат ко Дню  Победы  в  связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны. В этом случае выплаты смогут получить его наследники. Согласно Гражданскому  кодексу РФ,  родственники  могут обратиться за ней через 6 месяцев после смерти ветерана по свидетельству о праве на наследство. Право на получение выплат ко Дню Победы определяется по состоянию на 1 апреля 2020 года.  

Напомним, с 30 марта в  Бурятии началась досрочная  выплата пенсий за апрель, в том числе выплат ветеранам войны к 75-летию Победы.  Денежные средства  на выплату пенсий  и пособий  зачислены  в  следующие кредитные учреждения:

-  за  6 апреля в Сбербанке № 8601;
-  за 9 апреля  в Россельхозбанке;
-  за 9 апреля  в ПочтаБанке;
-  за 11 апреля в Росбанке  
-  за 11 апреля  в Азиатско-Тихоокеанском банке.

Досрочная  выплата пенсий через кредитные учреждения производится в связи с указом  президента РФ «о нерабочих днях в период  с 30 марта  по 3 апреля». Пенсионеры, получающие выплаты  через банки 14-го и 23-го числа ежемесячно, получат пенсии  в свой доставочный день - 14 апреля  и 23 апреля. Выплата  пенсий  за апрель  через  отделения связи «Почты России» начнется   по графику, с 3 апреля.

Напоминаем, что с 30 марта  клиентские службы Пенсионного фонда с 30 марта обслуживают  граждан только по предварительной записи. Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону «горячей линии» 8 (3012) 29-14-14. Запись на прием производится ежедневно,  с 8:30 до 17:30.

Фото: «Номер один»          
Победа ветераны выплаты
^