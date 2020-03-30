В Бурятии ветераны войны начали получать выплаты ко Дню Победы

Выплаты начались 30 марта и доставляются одновременно вместе с пенсией за апрель



В Бурятии выплаты ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны получат одновременно с пенсией за апрель, сообщили в республиканском отделении Пенсионного фонда России.



В соответствии с указами президента РФ инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат сразу две выплаты ко Дню Победы: ежегодную денежную выплату в размере 10 000 руб и единовременную выплату в размере 75 000 руб. Всего 85 тыс рублей к пенсии в республике получат 187 человек.



По 75 000 руб. вместе с пенсией за апрель также выплатят:



- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.В Бурятии их проживает 20 человек;

- ветеранам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда» - 13 человек;

- вдовам военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войне, войне с Японией - 21 человек;

- вдовам умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны - 1246 человек.



Труженикам тыла вместе с пенсией к 75-летию Победы выплатят по 50 000 руб. Право на единовременную выплату получили 4 041 человек, имеющих удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны».



На выплаты ко Дню Победы из федерального бюджета в Отделение ПФР по Бурятии поступило свыше 330 млн руб для 5 528 ветеранов Великой Отечественной войны.



Указами президента РФ также предусмотрен порядок наследования выплат ко Дню Победы в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны. В этом случае выплаты смогут получить его наследники. Согласно Гражданскому кодексу РФ, родственники могут обратиться за ней через 6 месяцев после смерти ветерана по свидетельству о праве на наследство. Право на получение выплат ко Дню Победы определяется по состоянию на 1 апреля 2020 года.



Напомним, с 30 марта в Бурятии началась досрочная выплата пенсий за апрель, в том числе выплат ветеранам войны к 75-летию Победы. Денежные средства на выплату пенсий и пособий зачислены в следующие кредитные учреждения:



- за 6 апреля в Сбербанке № 8601;

- за 9 апреля в Россельхозбанке;

- за 9 апреля в ПочтаБанке;

- за 11 апреля в Росбанке

- за 11 апреля в Азиатско-Тихоокеанском банке.



Досрочная выплата пенсий через кредитные учреждения производится в связи с указом президента РФ «о нерабочих днях в период с 30 марта по 3 апреля». Пенсионеры, получающие выплаты через банки 14-го и 23-го числа ежемесячно, получат пенсии в свой доставочный день - 14 апреля и 23 апреля. Выплата пенсий за апрель через отделения связи «Почты России» начнется по графику, с 3 апреля.



Напоминаем, что с 30 марта клиентские службы Пенсионного фонда с 30 марта обслуживают граждан только по предварительной записи. Записаться на прием или получить консультацию можно по телефону «горячей линии» 8 (3012) 29-14-14. Запись на прием производится ежедневно, с 8:30 до 17:30.



Фото: «Номер один»

