В Бурятии 13 годам строгого режима за убийство приговорен «Сатана»

Местные жители дали ему такую кличку за многократные преступления и судимости



В Бурятии коллегия присяжных заседателей сочла признала виновным в убийстве и не заслуживающим снисхождения 50-летнего жителя Закаменска Вячеслава Жаркова, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Следствием и судом установлено, что Жарков проживал в городе Закаменск, где местные жители прозвали его «Сатана» за многократные преступления и судимости. Днем 20 мая прошлого года к нему в гости пришел знакомый, с которым они стали распивать спиртные напитки. Однако во время застолья между выпившими мужчинами возник спор на тюремные темы. Произошла ссора, в ходе которой хозяин дома схватил топор и нанес им множество ударов по голове и телу собутыльника.



Потерпевший сам покинул место происшествия, дошел до дома приятеля, где без помощи пролежал больше суток и в ночь на 22 мая скончался.



Приговором суда Жаркову на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.



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