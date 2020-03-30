30.03.2020
Коронавирус смягчил стальные магистрали

Коронавирус смягчил стальные магистрали

Пассажиры старше 65 лет могут отменить поездку на поезде дистанционно

Специально для пассажиров старше 65 лет, которые находятся на карантине или которым не рекомендовано посещать общественные места в период распространения коронавирусной инфекции COVID-19, холдинг РЖД разработал технологию возврата неиспользованных проездных документов на поезда отправлением до 1 июня 2020 года, оформленных в билетных кассах, сообщила пресс-служба ВСЖД.

Теперь пассажир возрастной группы 65+ может обратиться в Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» (ЕИСЦ) по тел.: 8 (800) 775-00-00 и заявить о своем желании отменить поездку. Оператор ЕИСЦ фиксирует данные пассажира и реквизиты отменяемой поездки. Также оператор согласовывает с пассажиром пункт продажи, где он в течение полугода может вернуть денежные средства после снятия ограничений при наличии оригинала проездного документа.

При этом, неиспользованные проездные документы в отмененные поезда можно будет вернуть без взимания дополнительных плат и сборов.

С условиями возврата в остальных случаях можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД».

Напоминаем, что электронные билеты пассажиры могут сдать с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. Также, вернуть неиспользованный проездной документ в билетную кассу вместо пассажира старше 65 лет могут близкие ему люди на основании простой письменной доверенности.

Подробную информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также 7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств).

Фото: visual.rzd.ru
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