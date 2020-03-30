В Улан-Удэ закрыт для встречающих аэропорт «Байкал»
Доступ в зал прилета внутренних авиалиний аэровокзального комплекса ограничен
В Улан-Удэ администрация международного аэропорта «Байкал» в целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции временно ограничила для всех граждан доступ в зал прилета внутренних авиалиний аэровокзального комплекса.
«Просим воздержаться от личной встречи прибывающих пассажиров, а в случае прибытия в аэропорт на личном транспорте – ожидать прибывающих пассажиров в автомобиле. Приносим извинения за причиненные неудобства», - говорится в пресс-релизе дирекции воздушной гавани столицы Бурятии.
Мера профилактики принята на основании решения Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, от 30 марта, отметили в пресс-службе аэропорта.
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