В Улан-Удэ закрыт для встречающих аэропорт «Байкал»

Доступ в зал прилета внутренних авиалиний аэровокзального комплекса ограничен



В Улан-Удэ администрация международного аэропорта «Байкал» в целях снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции временно ограничила для всех граждан доступ в зал прилета внутренних авиалиний аэровокзального комплекса.



«Просим воздержаться от личной встречи прибывающих пассажиров, а в случае прибытия в аэропорт на личном транспорте – ожидать прибывающих пассажиров в автомобиле. Приносим извинения за причиненные неудобства», - говорится в пресс-релизе дирекции воздушной гавани столицы Бурятии.



Мера профилактики принята на основании решения Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции, от 30 марта, отметили в пресс-службе аэропорта.



Фото:airportbaikal.ru

