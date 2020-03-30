В Бурятской таможне - смена руководства

И.о. начальника назначена полковник таможенной службы Саяна Ильина



Исполняющей обязанности начальника Бурятской таможни приказом Федеральной таможенной службы с 30 марта назначена полковник таможенной службы Саяна Ильина.



Службу в таможенных органах она начала в 1995 году с должности инспектора Бурятской таможни, по настоящее время занимала должность заместителя начальника Бурятской таможни по экономической деятельности.



Бывший руководитель Бурятской таможни Андрей Полетаев назначен начальником Кемеровской таможни Сибирского таможенного управления, сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.



Фото: Бурятская таможня

