В Улан-Удэ 31 марта изменится режим работы городского транспорта

Число трамваев сокращается, интервалы между микроавтобусами увеличиваются







С целью снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции в Улан-Удэ с 31 марта по 5 апреля будет действовать новый режим работы городского транспорта, сообщили в Комитете по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ.



МУП «Управление трамвая» сократит количество трамваев по маршрутам № 1, 2, 4 до 30 единиц, работа трамвайного маршрута № 5 будет приостановлена. Максимальный интервал движения по трамвайному маршруту в «часы пик» составит 12 минут, в «непиковое время» - 19-26 минут.



МУП «Городские маршруты» организует работу автобусов по маршрутам № 3, 12, 16, 16 «Квартал», 31, 13, 135 по графику выходного дня.



Городские частные перевозчики перейдут на следующий режим работы:



- по маршрутам №2, 3, 4, 40, 55, 56, 95, 97, 97К, 15, 21, 25, 29, 30, 33, 37, 46, 57, 59, 70, 71, 77, 82, 100 в пиковые часы (7:00-8:30, 17:30-19:00) с интервалом не реже 10 минут, в непиковое время - до 15 минут;

- по маршрутам № 17, 23, 44 - в пределах 15-30 минут;

- по маршрутам № 28, 51, 80 - в пределах одного часа.



В ходе мониторинга работы маршрутов, который ежедневно проводит комитет, может быть принято решение о дальнейшем изменении графика движения транспорта. Добавим, по предварительной информации, сейчас отмечается снижение пассажиропотока на 65-70%.



Время движения автобусов можно определить посредством мобильного приложения «Умный транспорт», «2-ГИС», интернет-портала bus03.ru.



По вопросам работы городского транспорта можно обращаться на телефон «горячей линии» - 45-45-53. Телефон диспетчера МУП «Городские маршруты» - 44-72-10.



Фото: «Номер один»