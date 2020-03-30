В Бурятии коронавирус уходит в сельскую глубинку

В Бурятии предварительный положительный результат теста на коронавирус зафиксирован в Баргузинском районе, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Пациент прибыла из Москвы. Анализы для проверки отправлены в Новосибирск в центр «Вектор» для уточнения диагноза, добавили в пресс-службе.
Как сообщал «Номер один»
, по состоянию на утро на 30 марта в республике зарегистрировано 13 лабораторно подтвержденных в новосибирском центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019.
Проводятся противоэпидемические мероприятия: определение границ эпидочагов; определение круга контактных лиц; организация медицинского наблюдения за ними и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.
Круг контактных лиц сегодня составляет 455 человек, все лабораторно обследованы. У пяти граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора, (Новосибирск).
Продолжаются дезинфекции в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 5 тыс кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.
Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы сегодня на 8:00 находится 60 человек. Всего за весь период зарегистрировано 97 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов анализов на коронавирус.
Фото: pixabay.com
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