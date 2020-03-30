Алексей Цыденов: «Нам нужно остановить вирус»

В Бурятии усиливают контроль за ограничениями, необходимыми для профилактики COVID-19







Муниципалитеты Бурятии доложили сегодня республиканскому штабу по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией о соблюдении ограничительных мер. В выходные только в Улан-Удэ работало 77 мобильных групп по контролю за тем, как организации и предприятия города следуют введенным правилам, сообщили в пресс-службе правительства республики.



«Всего отработано 1830 организаций и предприятий, закрыто 906 учреждений. Выявлены такие факты, когда магазины, не реализующие товары первой необходимости, выставляют на прилавок одно-два наименования товаров первой необходимости и продолжают работу», - сообщил мэр города Улан-Удэ Игорь Шутенков.



Глава Бурятии поручил ввести дополнения в указ об ограничительных мероприятиях с уточнением объема реализуемых товаров первой необходимости, при котором торговые организации могут продолжать работу.



«Указ президента России о выходных днях на этой неделе прописывает не право работодателя, а обязанность ввести выходные. Определена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологического режима, она прописана в Уголовном кодексе. Эта неделя – для того, чтобы выявить всех контактных и локализовать распространение. У нас нет задачи губить бизнес, понятно, что всем тяжело, но нам нужно остановить вирус», - отметил Алексей Цыденов.



Он подчеркнул, что эта неделя необходима санитарным врачам для того, чтобы определить всех контактных лиц и все возможные риски: «По прибывшим из-за границы отработано, они все учтены, и за эту неделю необходимо успеть охватить всех прибывших из Москвы. Определить полный перечень с фамилиями и адресами и с каждым провести необходимую работу».



Если ранее санитарно-карантинный контроль распространялся только на рейсы международного сообщения, то в течение последней недели управление Роспотребнадзора проводит его на рейсах, прилетающих из столицы страны. Посредством термометрии и опроса специалисты выявляют лиц, которые подлежат медицинскому наблюдению. На сегодняшний день им охвачены 1177 человек. Ежедневно в Бурятии проводится 250 лабораторных исследований.



«Сегодня мы располагаем тест-системами на 11 тыс обследований. Завтра ожидаем 35 наборов – это на 3500 исследований, часть мы передадим нашим медицинским организациям», - рассказал главный государственный санитарный врач Бурятии Сергей Ханхареев.



С 28 марта начала работу дополнительная лаборатория на базе Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера, в которой проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию. Увеличены часы работы отделений неотложной помощи городских поликлиник до 22:00 часов, дополнительно – в воскресенье с 8:00 до 20:00. В республиканских медицинских организациях приостановлена плановая госпитализация, кроме случаев, когда необходима экстренная помощь.



Фото: egov-buryatia.ru

