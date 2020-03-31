Боксер Георгий Кушиташвили отпущен под домашний арест

Суд удовлетворил ходатайство его защиты, хотя прокуратура и следствие настаивали на продлении заключения под стражу



Второй Западный окружной военный суд изменил меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, с содержания под стражей на домашний арест и продлил ее до 1 мая. Об этом



«Суд изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Кушиташвили и продлил ее на срок до 1 мая», - сказала пресс-секретарь суда. Как рассказали в суде, следствие и прокуратура настаивали на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, а защита и сам обвиняемый настаивали на домашнем аресте. Суд в итоге удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого.



Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.



Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военные следователи СК. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.



Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. А 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на невиновности Кушиташвили.



Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.



Фото: минспорта Бурятии Второй Западный окружной военный суд изменил меру пресечения двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили, обвиняемому в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, с содержания под стражей на домашний арест и продлил ее до 1 мая. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.«Суд изменил меру пресечения на домашний арест в отношении Кушиташвили и продлил ее на срок до 1 мая», - сказала пресс-секретарь суда. Как рассказали в суде, следствие и прокуратура настаивали на продлении меры пресечения в виде заключения под стражу, а защита и сам обвиняемый настаивали на домашнем аресте. Суд в итоге удовлетворил ходатайство защиты обвиняемого.Боксеры Георгий Кушиташвили и Овик Оганнисян были задержаны ночью 2 февраля на Фрунзенской набережной в Москве сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков. При задержании Кушиташвили ударил одного из сотрудников. По данным источника в правоохранительных органах, Оганнисян проходит по делу в качестве свидетеля.Сотрудники правоохранительных органов изъяли при обыске у Кушиташвили 0,61 грамма кокаина, что квалифицируется как значительный размер. Так как он является военнослужащим, дело расследуют следователи военные следователи СК. В его отношении возбуждено дело по части 2 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере») УК РФ.Первая из статей является тяжкой, по ней ему грозит до 10 лет лишения свободы. А 14 февраля в суде стали известны результаты анализов, согласно которым в моче спортсмена обнаружены следы кокаина. Защита боксера настаивает на невиновности Кушиташвили. В его виновность не верят в Бурятии, где складывалась спортивная карьера боксера.Кушиташвили в весовой категории до 81 кг побеждал на чемпионате России в 2015 и 2018 годах, в 2016 году стал бронзовым призером.Фото: минспорта Бурятии