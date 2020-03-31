Бастрыкин отправил женщин-следователей по домам

Во время их самоизоляции обязанности коллег поручено выполнять в полном объеме мужчинам-офицерам



Следственный комитет России принял решение о максимальном сокращении присутствия на рабочих местах женщин, проходящих службу в СКР, на текущую неделю, до 6 апреля. Распоряжение подписал глава СКР России Александр Бастрыкин.



Меры направлены, в том числе, на возможность осуществления женщинами контроля за своими детьми и соблюдения ими режима самоизоляции. Это касается женщин, проходящих службу, как в центральном аппарате ведомства, так и в региональных следственных подразделениях, сообщает сайт ведомства.



«Принятые меры в Следственном комитете России по самоизоляции сотрудниц не скажутся на работе ведомства. В этот период работа центрального аппарата и региональных подразделений СК России будет осуществляться по рабочему графику. На время самоизоляции всех женщин Следственного комитета все их обязанности председатель поручил выполнять в полном объеме мужчинам-офицерам. Это касается не только обеспечивающих структур ведомства, но и при необходимости мужчины-следователи примут к своему производству уголовные дела, расследуемые женщинами-следователями» - говорится в пресс-релизе.

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В Следственном управлении СКР по Бурятии не смогли оперативно прокомментировать сообщение головного ведомства. Однако подтвердили, что «все распоряжения центрального аппарата мы выполняем незамедлительно».



Фото: sledcom.ru

