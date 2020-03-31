ВСЖД обеспечивает непрерывность перевозок по Транссибу

При этом около 2 тыс железнодорожников подали заявления на «удалёнку»



Восточно-Сибирская железная дорога продолжает обеспечивать бесперебойную работу железнодорожного транспорта на территории в Иркутской области и Бурятии. Сотрудники магистрали продолжают трудиться в штатном режиме, сообщили в пресс-службе ВСЖД.



«Вместе с тем, принимаются необходимые меры для перевода работников, которые могут выполнять трудовые обязанности удаленно, на дистанционный режим работы. По состоянию на 30 марта уже рассмотрено свыше 2 тыс заявлений от сотрудников ВСЖД, готовых перейти на дистанционный труд. Организована работа по настройке удаленного доступа к рабочим компьютерам с соблюдением максимальных требований безопасности. В первую очередь работу на дому начали сотрудники из «групп риска», - отметили в пресс-службе.



Все грузовые и пассажирские перевозки на магистрали осуществляются в штатном режиме. В залах ожидания до 1 м увеличено расстояние между сиденьями. По громкоговорящей связи организовано информирование пассажиров о необходимости соблюдать меры профилактики, чтобы исключить заражение коронавирусной инфекцией. Уборка общих и служебных помещений ведется по утвержденному графику и с использованием рекомендованных моющих и дезинфицирующих средств. На вокзалах имеется их неснижаемый остаток. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Регулярную дезинфекцию проходит подвижной состав.



По ряду ключевых процессов, связанных с перевозкой грузов и договорных отношений, с клиентами установлен упрощенный порядок дистанционного взаимодействия.



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