В Бурятии лесхоз оказался не готов к пожарам

У лесников не хватало топоров и канистр для воды





Прокуратура Бурятии в рамках подготовки к пожароопасному сезону проверила Кижингинский лесхоз. Как выяснилось, готовность лесхоза к тушению лесных пожаров оставляет желать лучшего.

«Пожарно-химическая станция второго типа не укомплектована в полном объеме средствами для тушения лесных пожаров: отсутствуют в необходимом количестве топоры, приборы для измерения пожарной опасности погоды. Выявлена нехватка канистр для питьевой воды, специальной одежды для лесопожарной бригады», рассказали о найденных нарушениях в надзорном ведомстве.Кроме того, лесхоз своевременно не провел инструктаж, техническую учебу и тренировку с личным составом пожарно-химической станции.Руководителю учреждения внесено прокурорское представление, которое находится на рассмотрении.Фото: «Номер один»