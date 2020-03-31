В Бурятии прокуратура заставила школу уволить физрука

У него не оказалось требуемого по закону образования







В Баунтовском районе прокуратура нашла нарушения в работе одной из средних общеобразовательных школ.

«В нарушение закона «Об образовании» директор школы принял на должность учителя физкультуры лицо, не имеющее необходимого уровня профессиональной подготовки – педагогического образования либо образования по соответствующему направлению деятельности», рассказали в прокуратуре Бурятии.Директор школы и начальнику управления образования района получили представления прокуратуры. По результатам их рассмотрения директор привлечен к дисциплинарной ответственности, а трудовой договор с физруком расторгнут.Фото: «Номер один»