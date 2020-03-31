В Улан-Удэ будут дезинфицировать улицы

Для этого переоборудуют коммунальную технику





В столице Бурятии для санитарной обработки общественных пространств будут использовать коммунальную технику Комбината по благоустройству. Такое поручение дал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

В первую очередь будет проведена дезинфекция остановок, мест наибольшего скопления людей и т.д. Для этого будут переоборудованы четыре специализированные машины Комбината по благоустройству. В том числе поливомоечная техника, предназначенная для полива зелёных насаждений, орошения газонов, помывки проезжих частей дорог, тротуаров и чистки ограждений, сообщили в Комитете городского хозяйства.









Кроме того, для дезинфекции переоборудуют две новые комбинированные дорожные машины (КДМ), поступившие недавно в Комбинат по благоустройству. Техника уже зарегистрирована в ГИБДД и готова к использованию.







Также для дезинфекции общественных пространств Комбинат по благоустройству закупил 14 ранцевых опрыскивателей-воздуходувок. С помощью такого оборудования будут дезинфицировать общественные места, куда не сможет подъехать техника. Работникам комбината, проводящим дезинфекцию, выдадут 10 общевойсковых защитных костюмов.Дезинфекция начнется завтра, 1 апреля. Администрация Улан-Удэ убедительно просит всех горожан оставаться дома, организовать досуг для детей и помощь пожилым родственникам.Фото: мэрия Улан-Удэ