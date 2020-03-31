В Бурятии число больных COVID-2019 выросло до 19 человек

Круг контактных с ними лиц превысил 820 человек, у шести есть подозрение на коронавирус



В Бурятии на 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных в центре «Вектор» случаев заражения COVID-2019, сообщили в пресс-службе правительства республики. Круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора (Новосибирск).



Всего в Республиканской клинической инфекционной больнице на 8:00 находятся 66 чел. Жизнеугрожающих состояний на текущий момент нет. А за весь период зарегистрировано 103 больных с респираторными симптомами. Все заболевшие были госпитализированы, лабораторно обследованы, 37 человек выписаны в связи с выздоровлением и получением отрицательных результатов.



Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади около 11 864 тыс кв метров. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация на контроле.



Лабораторные исследования на новый коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Бурятии. Проведены исследования от 2115 человек (3228 исследований), в том числе от больных с респираторными симптомами, прибывших из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, лиц, находящихся под медицинским наблюдением, больных внебольничными пневмониями и ОРВИ.



С 28 марта дополнительно лабораторные исследования на новую коронавирусную инфекцию проводятся в лаборатории Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Всего проведено 199 исследований (в т.ч. за последние сутки – 49 исследование), все результаты отрицательные.



Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятит имеются в достаточном количестве.



На «горячую линию» минздрава Бурятии (телефон 8-3012-37-95-32) поступило 7340 звонков по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), в т.ч. за прошедшие сутки – 1027.



По вопросам профилактики коронавирусной инфекции необходимо обращаться по телефонам 41-24-44, 33-27-50 и 89021 69 35 40



Фото: egov-buryatia.ru