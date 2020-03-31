В Улан-Удэ парадным строем пройдут около 60 единиц военной техники

В Улан-Удэ военном параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие около 60 единиц вооружения и военной техники соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщили в его пресс-службе.
По главной площади столицы Бурятии пройдут бронетранспортеры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2 РХ, армейский мотовездеход АМ-1, боевая машина с противотанковым комплексом «Конкурс», ствольная буксируемая артиллерия (122-мм гаубицы Д-30), КамАЗ-5350 с зенитной установкой ЗУ-23-2, пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», бронеавтомобиль «Рысь», реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г» и «Ураган».
Впервые в военном параде города Улан-Удэ примут участие новейшие бронеавтомобили «Тигр».
Также в состав механизированной колонны войдут ретро-автомобили времен Великой Отечественной войны. Возглавит механизированную колонну легендарный танк Т-34. Напомним, решением командования общевойсковой армии ВВО танк был снят с постамента танкового соединения для полного восстановления.
Как сообщал «Номер один»
, лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением легендарного танка. В ходе кропотливой работы военнослужащим удалось установить двигатель другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После чего на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках и маневренность.
Фото: «Номер один»
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