В Бурятии на пожаре погиб человек

В селе Клюевка Кабанского района сгорел трехквартирный дом



В Бурятии в селе Клюевка в результате пожара погиб человек. Его тело обнаружено в сгоревшем трехквартирном частично жилом доме, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Информация о возгорании поступила сегодня в 01:28 местного времени на пульт пожарной части №26 города Бабушкин от очевидца. На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны огнем были охвачены две квартиры, горела крыша дома по всей площади, также горели надворные постройки.



Жильцы одной из квартир эвакуировались самостоятельно. Из-за позднего обнаружения пожара спасти жилое строение не удалось: в результате уничтожены дом на площади 96 кв метров и три надворные постройки на площади 48 кв метров. К тушению и разбору места пожара были привлечены силы двух пожарных частей — города Бабушкин и поселка Каменск.



В ходе разбора места пожара в одной из квартир обнаружено тело человека. Причиной пожара, предположительно, послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

