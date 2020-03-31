В Улан-Удэ в дежурные группы детских садов пошли 12 детей

Во всех группах введен соответствующий санитарно-эпидемиологический режим



В дежурные группы, созданные в четырех детских садах Улан-Удэ, пошли 12 детей со всего города, сообщили в городской администрации. Детей принимают: детский сад №58 «Золушка» в Советском районе, детский сад № 70 «Солнышко» в Октябрьском, детский сад №41 «Ласточка» в Железнодорожном и детский сад №51 в мкрн Загорск.



Ежедневно при приеме детей проводится утренний фильтр с обязательной термометрией, общим осмотром ребенка и опросом родителей о самочувствии ребенка. Во всех детских садах введен соответствующий санитарно-эпидемиологический режим.



Напомним, дежурные группы могут посещать дети, чьи родители являются сотрудниками непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных учреждений; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, осуществляющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.



Во исполнение указа президента РФ об установлении нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля детские сады Улан-Удэ и дошкольные группы при школах закрыты.



Фото: ulan-ude-info.ru

