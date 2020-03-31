Депутаты парламента Бурятии собрали 200 тыс рублей помощи медикам

Будут закуплены многоразовые маски и дезинфицирующие средства для медицинских учреждений столицы республики







Депутаты Народного Хурала Бурятии и сотрудники его аппарата собрали 200 тыс рублей для помощи медикам, борющимся с распространением коронавируса, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.



Депутаты приняли решение направить собранные деньги на приобретение многоразовых масок, дезинфицирующих средств для медицинских учреждений столицы республики. По словам депутата Ларисы Крутиян, заказ на пошив семи тысяч масок уже направлен на швейное предприятие «Эльф».



«Врачи и весь медицинский персонал республиканской инфекционной больницы самоотверженно трудятся, добровольно изолировавшись вместе со своими пациентами. Отдельное спасибо мы говорим медработникам «Скорой помощи». Все они – настоящие герои! Мы безмерно благодарны им за доблестный труд! – отметил временно исполняющий обязанности председателя Народного Хурала Цырен-Даши Доржиев. – Наши медики работают на передовой, не давая распространяться этой болезни. Сегодня важно всем миром их поддержать и помочь, потому что здоровье жителей Бурятии в их руках».



Фото: hural-buryatia.ru

