Более половины россиян убеждены в необходимости строгого карантина

При этом почти 90 процентов не видят смысла закупаться впрок продуктами



В необходимости введения строгого карантина уже убеждено более половины россиян (53%). Больше всего сторонников режима тотальной домашней изоляции — среди женщин: 62% против 47% среди мужчин, сообщает портал



Впрочем, даже те, кто поддерживает меры самоизоляции, осознают «побочные эффекты» простоя в работе: «С условием, чтобы людям выплатили какое-то пособие или зарплату за эти дни. Запретить легко, а как людям жить, всем наплевать»; «Алкогольные магазины должны быть закрыты, это не необходимый сектор при карантине!».



Напомним, власти Москвы и Московской области 30 марта объявили строгий карантин по коронавирусу: домашний режим самоизоляции ввели для граждан всех возрастов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснял у россиян, нужно ли, по их мнению, ввести подобный карантин в их городе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проживающих за пределами Москвы и Московской области.



Кстати, созданный в интернете ажиотаж с многочисленными постами про пустеющие полки продуктовых магазинов не повлиял на планы покупок россиян, сообщает



Абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). Обратного мнения придерживается только 1 из 10 наших соотечественников (11%). Эта доля выше среди 18-24 (17%) и 35-44-летних (17%) россиян, а также жителей двух столиц (15%).



Из 11% россиян, согласных с необходимостью закупки продуктов впрок, воплотили за последние 2-3 месяца этот план в жизнь менее половины — 43%. В продуктовую корзину запасливых россиян попали крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%). Также важно закупить впрок соль (16%), масло (15%) и мясо (15%), считают россияне, склоняющиеся к приобретению продуктовых запасов на длительный срок.



Фото: pixabay.com

В необходимости введения строгого карантина уже убеждено более половины россиян (53%). Больше всего сторонников режима тотальной домашней изоляции — среди женщин: 62% против 47% среди мужчин, сообщает портал SuperJob . Молодежь до 24 лет голосует за строгий карантин активнее россиян старше 45 лет: 57 и 52% соответственно.Впрочем, даже те, кто поддерживает меры самоизоляции, осознают «побочные эффекты» простоя в работе: «С условием, чтобы людям выплатили какое-то пособие или зарплату за эти дни. Запретить легко, а как людям жить, всем наплевать»; «Алкогольные магазины должны быть закрыты, это не необходимый сектор при карантине!».Напомним, власти Москвы и Московской области 30 марта объявили строгий карантин по коронавирусу: домашний режим самоизоляции ввели для граждан всех возрастов. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы выяснял у россиян, нужно ли, по их мнению, ввести подобный карантин в их городе. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, проживающих за пределами Москвы и Московской области.Кстати, созданный в интернете ажиотаж с многочисленными постами про пустеющие полки продуктовых магазинов не повлиял на планы покупок россиян, сообщает ВЦИОМ . Он представил данные о продуктовых планах россиян на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации.Абсолютное большинство не считают, что есть потребность закупаться впрок продуктами питания в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире (87%). Обратного мнения придерживается только 1 из 10 наших соотечественников (11%). Эта доля выше среди 18-24 (17%) и 35-44-летних (17%) россиян, а также жителей двух столиц (15%).Из 11% россиян, согласных с необходимостью закупки продуктов впрок, воплотили за последние 2-3 месяца этот план в жизнь менее половины — 43%. В продуктовую корзину запасливых россиян попали крупы (49%), консервы (31%), сахар (27%), макароны (25%) и мука (22%). Также важно закупить впрок соль (16%), масло (15%) и мясо (15%), считают россияне, склоняющиеся к приобретению продуктовых запасов на длительный срок.Фото: pixabay.com