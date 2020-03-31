Прибывшего из-за границы жителя Бурятии сразу увезли в обсерватор
Медики перехватили мужчину прямо в аэропорту
Сегодня в Бурятию из-за границы вернулись два человека. Одного из них медики сразу отвезли из аэропорта Улан-Удэ в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного центра на Верхней Березовке.
Вторая гражданка отправлена на самоизоляцию на дому.
- Если у прибывшего из-за границы человека есть место для самоизоляции, то есть он проживает один и может соблюдать все правила изоляции, его отправляют домой. Если у гражданина нет таких условий, то его отправляют в обсерватор, - пояснили в Роспотребнадзоре Бурятии.
В ведомстве пояснили, что в случае нахождения на борту самолёта гражданина, прибывшего из-за границы через Москву, и при отсутствии симптомов респираторных заболеваний, специалистами Роспотребнадзора ему выдаётся постановление о самоизоляции на 14 дней. При этом все данные передаются в Минздрав Бурятии для установления медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию.
При наличии симптомов респираторных заболеваний гражданина незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.
Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 19 человек, еще у шести есть подозрение на коронавирус.
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