Прибывшего из-за границы жителя Бурятии сразу увезли в обсерватор

Медики перехватили мужчину прямо в аэропорту





Сегодня в Бурятию из-за границы вернулись два человека. Одного из них медики сразу отвезли из аэропорта Улан-Удэ в обсерватор, развёрнутый на базе социально-реабилитационного центра на Верхней Березовке.

- Если у прибывшего из-за границы человека есть место для самоизоляции, то есть он проживает один и может соблюдать все правила изоляции, его отправляют домой. Если у гражданина нет таких условий, то его отправляют в обсерватор, - пояснили в Роспотребнадзоре Бурятии.









При наличии симптомов респираторных заболеваний гражданина незамедлительно госпитализируют в инфекционный стационар.







Напомним, по состоянию на утро 31 марта в Бурятии число больных коронавирусом выросло до 19 человек , еще у шести есть подозрение на коронавирус.









Вторая гражданка отправлена на самоизоляцию на дому.В ведомстве пояснили, что в случае нахождения на борту самолёта гражданина, прибывшего из-за границы через Москву, и при отсутствии симптомов респираторных заболеваний, специалистами Роспотребнадзора ему выдаётся постановление о самоизоляции на 14 дней. При этом все данные передаются в Минздрав Бурятии для установления медицинского наблюдения и обследования на новую коронавирусную инфекцию.