В Улан-Удэ разрешили работу зоомагазинов и салонов связи

А гостиницам и хостелам запретили прием гостей





30 марта в указ главы Бурятия «О дополнительных мерах по защите населения от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса» внесены изменения. Согласно поправкам, для обеспечения населения бесперебойной связью и выходом в интернет могут работать специализированные салоны связи. Это салоны, расположенные в отдельно стоящих зданиях, при торгово-торгово-развлекательных центрах, имеющих отдельный вход, а также в продуктовых супермаркетах при наличии отдельного бутика.

Также разрешено работать магазинам зоотоваров и зооаптекам, поскольку корма для животных и ветеринарные препараты включены в перечень непродовольственных товаров первой необходимости.Допускается продажа строительных материалов, электрики и других непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки по месту жительства клиента или месту проведения работ, без организации пунктов выдачи товара. Прием заявок осуществляется удаленно, по телефону или онлайн.Кроме того, с 30 марта по 5 апреля приостановлено бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и иных средствах размещения. В отношении гостей, уже проживающих в указанных организациях, необходимо обеспечить условия для их самоизоляции и провести необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание внутри зданий в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.Фото: «Номер один»